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Россия в ближайшее время отреагирует на ответ США и НАТО по "гарантиям"

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Суббота 12 февраля 2022 22:38
Россия в ближайшее время отреагирует на ответ США и НАТО по "гарантиям" Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ в скором времени отреагирует на ответы США и НАТО по "гарантиям безопасности". При этом он заявил, что ответы не затрагивают ключевых российских инициатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ушакова.

"Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, ранее МИД России выдвинул условие для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Отметим, 8 февраля министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.

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