Россия в ближайшее время отреагирует на ответ США и НАТО по "гарантиям"

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ в скором времени отреагирует на ответы США и НАТО по "гарантиям безопасности". При этом он заявил, что ответы не затрагивают ключевых российских инициатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ушакова.