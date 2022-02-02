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РФ ждет от стран ОБСЕ ответ по "гарантиям безопасности"

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Среда 02 февраля 2022 15:45
РФ ждет от стран ОБСЕ ответ по "гарантиям безопасности" Фото: РФ ждет от стран ОБСЕ ответ по "гарантиям безопасности" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что власти России ожидают от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил запрос ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Ждем и реакцию на заданный в послании Лаврова коллегам из стран ОБСЕ вопрос: как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности?", - заявил он.

По словам руководителя делегации РФ, власти ожидают, что ответы на запрос будут предоставлены в ближайшее время.

"Исходим из того, что ответы на него поступят в ближайшее время и в национальном качестве, так как упомянутое обязательство принималось каждым из государств индивидуально, а не от имени союзов или блоков", - заявил Гаврилов.

Напомним, Россия провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" с США, НАТО и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Россия направила 57 странам-членам ОБСЕ запросы по "гарантиям безопасности".

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