Росія сформулювала реакцію на відповідь США і НАТО щодо "гарантій", - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що РФ підготувала реакцію на відповідь Сполучених Штатів і НАТО щодо "гарантій безпеки". За його словами, відповідь сформульована на 10 сторінках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання у президента РФ Володимира Путіна.
"Проект сформульований на 10 сторінках", - сказав Лавров, відповідаючи на питання Путіна про те, чи готовий проект відповіді Росії на пропозиції Вашингтона і Брюсселя.
Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що РФ незабаром відреагує на відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки".
Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".
Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".