Россия с самолетов разбомбила железнодорожную станцию во Львовской области, - ОВА

В понедельник, 25 апреля, в результате обстрела 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. Спасатели еще тушат пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет. Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины", - написал он.

По словам руководителя области, ракеты летели к западу Украины с юго-восточного направления.

"Российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", - рассказал Козицкий.