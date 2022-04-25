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Поезда остановились. Из-за повреждений в Винницкой области обесточена железная дорога

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Винницкая область, Понедельник 25 апреля 2022 09:46
Поезда остановились. Из-за повреждений в Винницкой области обесточена железная дорога Фото: в Винницкой области будут задерживаться поезда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Винницкой области из-за повреждения тяговых подстанций обесточена железная дорога. В связи с этим будут задерживаться поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"В связи с повреждением тяговых подстанций, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка-Козатин, Жмеринка-Казатин, Казатин-Фастов. Поезда, которые следуют по указанным участкам, задержаны, время задержки и перечень поездов будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром на территории Винницкой области прогремели несколько взрывов. Местных жителей просят сохранять спокойствие и не распространять кадры с места событий.

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Укрзализныця Винницкая область
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