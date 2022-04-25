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Появился список поездов, задерживающихся из-за обстрела ж/д станций в Украине

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 10:41
Появился список поездов, задерживающихся из-за обстрела ж/д станций в Украине Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с обстрелом 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, в настоящее время задерживаются 13 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

Из-за повреждения врагом железнодорожной инфраструктуры, в том числе тяговых подстанций, в пути задерживаются следующие поезда:

№86 Запорожье - Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье - Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье - Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов - Киев (+1 ч);

№770 Каменец-Подольский - Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец - Киев (+ 4 ч);

№56 Рахов - Киев (+ 3 часа);

№21 Харьков - Трускавец (+ 3 часа);

№13 Солотвино - Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг - Ивано-Франковск (+ 2 часа);

№231 Днепр - Львов (+ 3 часа);

№45 Ужгород - Лозовая (+ 32 мин);

№774 Львов - Дарница (+ 1 ч 42 мин).

При этом, как сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, этот список еще недавно был длиннее.

"Первые 2 из задержанных пассажирских поездов поехали. Работаем дальше", - написал он.

Напомним, сегодня утром несколько взрывов прогремели в Винницкой области.

Позже стало известно, что из-за атак России в Винницкой области обесточена железная дорога.

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