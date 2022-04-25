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Росія з літаків розбомбила залізничну станцію у Львівській області, - ОВА

Фото: залізнична станція у Львівській області після бомбардування (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 25 квітня, внаслідок обстрілу 5 залізничних станцій в центрі і на заході України, стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області. Рятувальники ще гасять пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає. Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України", - написав він.

За словами керівника області, ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку.

"Російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", - розповів Козицький.

Як повідомлялось, раніше з’явився список потягів, що затримуються через обстріл залізничних станцій в Україні.

Нагадаємо, сьогодні зранку декілька вибухів пролунали у Вінницькій області.

Пізніше стало відомо, що через атаки Росії у Вінницькій області знеструмлено залізницю.

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