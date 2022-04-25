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В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Жителей просят не публиковать фото

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Винницкая область, Понедельник 25 апреля 2022 09:27
В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Жителей просят не публиковать фото Фото: в Винницкой области были взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Винницкой области утром 25 апреля прогремели несколько взрывов. Жителей просят сохранять спокойствие и не распространять кадры с места событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкую ОВА.

"В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Сохраняйте спокойствие и не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Просим также не публиковать фото, видео и информацию, которая может работать в пользу врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, во Львовской области сообщают о пожарах из-за ракетных обстрелов. Жителей предупредили о работе ПВО и призвали оставаться в укрытиях.

Стоит отметить, что в Одесской ОВА предупредили о возможных ракетных ударах из акватории Черного моря по другим регионам Украины.

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