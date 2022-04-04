Россия провалила все три цели по Украине, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия полностью провалила три цели, которые изначально преследовала перед вторжением в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена.
"Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российскую власть и разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем направлениям Путин провалился. Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - отметил госсекретарь США.
Он также добавил, что за время войны мощь России сильно уменьшилась. Уже видно, что армия РФ сильно отстала, а экономика страны начала шататься.
"И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России", - добавил Блинкен.
Напомним, Блинкен заявил, что США не видят признаков того, что переговоры между Украиной и Россией эффективно продвигаются вперед.
Ранее сообщалось о том, что США выделят Украине дополнительные 100 млн долларов на усиление гражданской безопасности.
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