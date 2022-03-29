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США не видят признаков "реальной серьезности" на переговорах со стороны России, - Блинкен

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Вашингтон, Вторник 29 марта 2022 17:53
США не видят признаков "реальной серьезности" на переговорах со стороны России, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Бликен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что переговоры между Украиной и Россией продвигаются вперед эффективным образом. Поскольку, по его словам, США не видят, что Россия серьезно настроена на переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Есть то, что Россия говорит, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", - заявил Блинкен.

Он также предупредил, что заявление России о снижении интенсивности боевых действий вокруг Киева может быть "средством, с помощью которого Россия в очередной раз пытается отвлечь и обмануть людей, заставив их думать, что она не делает того, что делает".

"Если они почему-то считают, что попытка подчинить себе "только", в кавычках, восточную часть Украины и южную часть Украины может увенчаться успехом, то они снова глубоко обманывают себя", - заявил Блинкен.

Напомним, сегодня в Стамбуле состоялся очередной этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Все подробности итогов переговоров и заявления делегаций - читайте в материале РБК-Украина.

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