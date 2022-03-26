США выделят Украине дополнительные 100 млн долларов на усиление гражданской безопасности
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине для противостояния агрессивной войне РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Соединенные Штаты выделят дополнительные 100 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности. Предоставление средств подтвердил американский госсекретарь.
"Помощь будет включать бронетехнику и оборудование для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и оказывая защиту мирным жителям от жестокого нападения Путина", – заявил Блинкен.
Напомним, что Белый дом дополнительно объяснил слова Байдена о невозможности для Путина оставаться у власти.
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