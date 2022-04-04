Росія провалила всі три цілі по Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена.

"Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс. І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - зазначив держсекретар США.

Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

"І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії", - додав Блінкен.