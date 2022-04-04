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Росія провалила всі три цілі по Україні, - Блінкен

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Понеділок 04 квітня 2022 03:24
Росія провалила всі три цілі по Україні, - Блінкен Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повністю провалила три цілі, які спочатку переслідувала перед вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена.

"Росія переслідувала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, позбавити її суверенітету і незалежності; затвердити російську владу і розділити Захід, розділити альянс. І за всіма трьома напрямками Путін провалився. Україна тепер більш згуртована. Суверенна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", - зазначив держсекретар США.

Він також додав, що за час війни міць Росії сильно зменшилася. Вже видно, що армія РФ сильно відстала, а економіка країни почала хитатися.

"І, звичайно ж, НАТО і захід більш згуртовані, ніж будь-коли за останній час. Так що тільки на цій підставі ми вже спостерігаємо серйозну невдачу для Росії", - додав Блінкен.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що США не бачать ознак того, що переговори між Україною та Росією ефективно просуваються вперед.

Раніше повідомлялося про те, що США виділять Україні додаткові 100 млн доларів на посилення цивільної безпеки.

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