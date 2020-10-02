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Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования отравления Навального, - МИД РФ

Москва, Пятница 02 октября 2020 00:57
Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования отравления Навального, - МИД РФ
Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Украина

Россия направила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашение направить экспертов для изучения ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. В Москве ожидают, что их предложение получит "позитивный отклик".

Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками отравления Навального по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе. Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", - отметила она.

Напомним, правительство Германии передало результаты проб российского оппозиционера Алексея Навального экспертам ОЗХО.

В ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального было попыткой убийства. По его словам, международное сообщество должно принять решение о последствиях на основе информации ОЗХО.

Отметим, что на прошлой неделе Навальный полностью пришел в сознание в клинике "Шарите". Он находился в коме с 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете и был госпитализирован в больницу Омска. Через два дня его вывезли в Берлин, где и было установлено отравление боевым ядом.

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