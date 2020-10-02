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Росія запросила експертів ОЗХЗ для розслідування отруєння Навального, - МЗС РФ

Москва, П'ятниця 02 жовтня 2020 00:57
Росія запросила експертів ОЗХЗ для розслідування отруєння Навального, - МЗС РФ
Фото: Олексій Навальний (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Україна

Росія надіслала Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) запрошення направити експертів для вивчення ситуації з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. У Москві очікують, що їхня пропозиція отримає "позитивний відгук".

Про це йдеться в повідомленні офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

"З урахуванням ситуації навколо декларованого Берліном і його євроатлантичними союзниками отруєння Навального по лінії постійного представництва Російської Федерації при ОЗХЗ 1 жовтня була передана пропозиція розглянути можливість направлення в Росію експертів секретаріату для взаємодії з російськими фахівцями в цьому питанні. Очікуємо , що наша пропозиція отримає позитивний відгук", - зазначила вона.

Нагадаємо, уряд Німеччини передав результати проб російського опозиціонера Олексія Навального експертам ОЗХЗ.

В ОЗХЗ висловили "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння Навального було спробою вбивства. За його словами, міжнародне співтовариство має прийняти рішення про наслідки на основі інформації ОЗХО.

Зазначимо, що минулого тижня Навальний повністю прийшов у свідомість в клініці "Шаріте". Він перебував у комі з 20 серпня після того, як він втратив свідомість в літаку і був госпіталізований до лікарні Омська. Через два дні його вивезли до Берліна, де і було встановлено отруєння бойовою отрутою.

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