В ОЗХО заявили, что отравление Навального "Новичком" вызывает обеспокоенность

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Организация по запрещению химического оружия выразила "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом класса "Новичок". В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия.

Об этом заявил директор ОЗХО Фернандо Ариас, передает пресс-служба организации.

"Государства-участники конвенции считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Он был госпитализирован в омскую больницу, однако местные врачи заявили об отсутствии следов яда в его организме. По их версии, состояние Навального связано с нарушением обмена веществ. Спустя два дня оппозиционера перевезли в немецкую клинику "Шарите" в Берлине.

Ранее правительство Германии заявило, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Также сообщалось, что Германия не исключала введения санкций против России в случае подтверждения отравления Навального.

В то же время в Кремле заявили, что пока не видят повода для открытия дела из-за ситуации с Навальным, так как Германия не передала России информацию о причинах его состояния.