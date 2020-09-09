Германия передала результаты проб Навального экспертам ОЗХО

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Правительство Германии передало результаты проб российского оппозиционера Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия. При этом Германия не видит оснований для отдельной передачи результатов России, поскольку она также состоит в ОЗХО.

Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Мартина Фиц, передает издание RP.

" Отравление - это не дело между Германией и Россией, а нарушение соглашения о химическом оружии. Р езультаты были переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Россия также состоит", - сообщила она.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".