ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия передала результаты проб Навального экспертам ОЗХО

Берлин, Среда 09 сентября 2020 19:29
Германия передала результаты проб Навального экспертам ОЗХО
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии передало результаты проб российского оппозиционера Алексея Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия. При этом Германия не видит оснований для отдельной передачи результатов России, поскольку она также состоит в ОЗХО.

Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Мартина Фиц, передает издание RP.

"Отравление - это не дело между Германией и Россией, а нарушение соглашения о химическом оружии. Результаты были переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Россия также состоит", - сообщила она.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире НавальныйГермания
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь