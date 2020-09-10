Навальный полностью пришел в сознание после отравления

Фото: Алексей Навальный (facebook.com)

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

"Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением", - пишет издание.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда "Новичок".

Немецкие спецслужбы считают невозможным, чтобы отравление совершила иностранная разведка на глазах у ФСБ, которая внимательно следила за Навальным.

О следах яда на бутылке ранее писало издание Der Spiegel. Именно родственники оппозиционера сохранили бутилку после того, как ему стало плохо в самолете.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Отметим, страны G7 призвали Россию установить виновных в отравлении Навального.

Кроме того, лидеры Франции и Великобритании призвали Россию объяснить ситуацию с отравлением Навального.