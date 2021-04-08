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Россия предлагала привлечь Януковича к работе ТКГ, - Козак

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 16:16
Россия предлагала привлечь Януковича к работе ТКГ, - Козак Фото: Виктор Янукович (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская сторона в 2019 году предлагала привлечь экс-президента Украины Виктора Януковича к переговорам Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Но украинская сторона отказалась.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.

По его словам, в августе 2019 году украинская сторона возмутилась присутствием действующих представителей так называемых "республик Донбасс" в ТКГ.

"…они предложили, давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали", - отметил Козак.

Отметим, он имел в виду бывшего президента Виктора Януковича. Он был избран в 2010 году и в разгар Революции достоинства в феврале 2014 сбежал в Россию. Российские СМИ в 2020 писали о его возможном привлечении к переговорам по Донбассу после того, как Украина ввела в состав своей делегации четверых представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее на пресс-конференции в феврале 2019 года Янукович заявлял, что готов просить об обмене пленными лично президента России Владимира Путина. Он также призывал предоставить Донбассу автономию, чтобы регион оставался в составе Украины.

Отметим, в марте СНБО Украины ввел национальные санкции против Януковича. Они распространяются на все его имущество и активы в Украине.

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