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Стороны в ТКГ подтвердили готовность к соблюдению "тишины" на Донбассе

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 23:09
Стороны в ТКГ подтвердили готовность к соблюдению "тишины" на Донбассе Фото: украинский военный на Донбассе (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. Стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Facebook.

Отмечается, что стороны подтвердили:готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без дополнительных условий.

Совместное заявление, в пользу которого віступала Украина, не приняли. Его предложил координатор подгруппы по безопасности. Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления в выгодном для нее свете.

"Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Всего за вчера в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу пока заблокированы.

Также Кравчук не исключил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу.

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