Росія пропонувала залучити Януковича до роботи ТКГ, - Козак

Російська сторона в 2019 році пропонувала притягнути екс-президента України Віктора Януковича до переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі . Але українська сторона відмовилася.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак.

За його словами, в серпні 2019 році українська сторона обурилася присутністю діючих представників так званих "республік Донбас" в ТКГ.

"...вони запропонували, давайте стороною для обговорення будуть не ті, хто зараз, а депутати місцевих рад, які були обрані на виборах у 2010 році. Добре, давайте спробуємо, але якщо вам запропонують, виходячи з фундаментальних причин кризи, за стіл переговорів посадити президента, який був обраний в 2010 році? Відразу бажання обговорювати фундаментальні причини кризи пропали", - зазначив Козак.

Відзначимо, він мав на увазі колишнього президента Віктора Януковича. Він був обраний в 2010 році і в розпал Революції гідності у лютому 2014 втік до Росії. Російські ЗМІ у 2020 писали про його можливе залучення до переговорів по Донбасу після того, як Україна ввела до складу своєї делегації чотирьох представників окремих районів Донецької та Луганської областей.