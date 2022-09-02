Россия полностью остановила "Северный поток" на неопределенный срок

"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", - сказано в сообщении.

"Газпром" отмечает, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Масло также обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.

Сообщается, что акт обнаружения утечки масла подписали также представители компании Siemens.

"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", - сообщают в "Газпроме".

Также отмечается, что подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, которые прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя.

Указано, что в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения было направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - добавляют в компании.

Фото: одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая" (Газпром)