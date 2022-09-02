Россия полностью остановила "Северный поток" на неопределенный срок

Российский газопровод "Северный поток" полностью остановили из-за утечки масла и необходимости ремонта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром".
"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", - сказано в сообщении.
"Газпром" отмечает, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.
Масло также обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.
Сообщается, что акт обнаружения утечки масла подписали также представители компании Siemens.
"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", - сообщают в "Газпроме".
Также отмечается, что подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, которые прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя.
Указано, что в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения было направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - добавляют в компании.
Фото: одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая" (Газпром)
Напомним, "Газпром" отказывается принимать у Германии отремонтированную газовую турбину для "Северного потока", хотя канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что РФ может получить турбину, если изъявит желание. Санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова к использованию.
Ранее в компании Siemens заявили, что РФ намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.
Тем временем Канада решила передать Германии оставшиеся пять подсанкционных турбинх Siemens для газопровода "Северный поток", несмотря на то, что РФ до сих пор не забрала первую.
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