ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Газпром" тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта, - Siemens

Новина українською →
Берлин, Вторник 26 июля 2022 10:09
"Газпром" тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта, - Siemens Фото: Siemens обвинила "Газпром" в задержке документов для турбины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Siemens Energy сообщила, что турбина, которая, по заявлениям Москвы, ограничивает мощность газопровода "Северный поток-1", готова к доставке. Однако российский "Газпром" должен предоставить таможенные документы для передачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в компании, транспортировка турбины может начаться немедленно, поскольку власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели".

"Газпрому" это известно. Однако отсутствуют таможенные документы для ввоза в Россию. "Газпром" как заказчик обязан их предоставить", - добавили в компании.

Siemens Energy обслуживает турбину в Канаде, и ей поручено транспортировать ее обратно в Россию, что оказалось сложным, поскольку Москва требует конкретных документов, подтверждающих, что передача не нарушает санкции.

Комментарии немецкой компании прозвучали вскоре после того, как "Газпром", которому принадлежит контрольный пакет "Северного потока-1", объявил об отключении еще одной турбины, что снизит пропускную способность трубопровода до 20% с 27 июля по сравнению с 40% в настоящее время.

Как отметили в Siemens Energy, техническое обслуживание турбин было и остается рутинной процедурой, а за последние 10 лет обслуживания не было никаких существенных осложнений.

"Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть транспортированы из Канады в Германию. Таким образом, на данный момент мы не видим никакой связи между турбиной и прекращение подачи газа, которое было реализовано или объявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Хабек обвинилл Россию в торговой войне из-за сокращения поставок газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Германия
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались