"Газпром" тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта, - Siemens

Siemens Energy сообщила, что турбина, которая, по заявлениям Москвы, ограничивает мощность газопровода "Северный поток-1", готова к доставке. Однако российский "Газпром" должен предоставить таможенные документы для передачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отметили в компании, транспортировка турбины может начаться немедленно, поскольку власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели".

"Газпрому" это известно. Однако отсутствуют таможенные документы для ввоза в Россию. "Газпром" как заказчик обязан их предоставить", - добавили в компании.

Siemens Energy обслуживает турбину в Канаде, и ей поручено транспортировать ее обратно в Россию, что оказалось сложным, поскольку Москва требует конкретных документов, подтверждающих, что передача не нарушает санкции.

Комментарии немецкой компании прозвучали вскоре после того, как "Газпром", которому принадлежит контрольный пакет "Северного потока-1", объявил об отключении еще одной турбины, что снизит пропускную способность трубопровода до 20% с 27 июля по сравнению с 40% в настоящее время.

Как отметили в Siemens Energy, техническое обслуживание турбин было и остается рутинной процедурой, а за последние 10 лет обслуживания не было никаких существенных осложнений.

"Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть транспортированы из Канады в Германию. Таким образом, на данный момент мы не видим никакой связи между турбиной и прекращение подачи газа, которое было реализовано или объявлено", - говорится в сообщении.