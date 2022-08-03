Шольц назвал условие для передачи газовой турбины России
Газовая турбина для трубопровода "Северный поток-1" готова для использования. Россия может ее получить, если изъявит желание и предоставит необходимую информацию для транспортировки.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня, 3 августа, Шольц осмотрел газовую турбину, которая сейчас находится на заводе Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре. Он отметил, что она готова для использования.
Канцлер обвинил Россию в задержках с возвращением турбины, которую ранее в обход санкций передала Канада.
"Невыполнение контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин", - сказал Шольц.
Он объяснил, что РФ лишь нужно сказать, что "они хотят получить турбину и предоставить необходимую таможенную информацию для транспортировки".
Напомним, что 27 июля Россия вновь уменьшила поставки газа в Европу и объяснила это отключением еще одной турбины.
В то же время в Германии уверяют, что турбина Siemens готова к использованию, но "Газпром" отказывается ее устанавливать.
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