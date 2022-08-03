Шольц назвал условие для передачи газовой турбины России

Газовая турбина для трубопровода "Северный поток-1" готова для использования. Россия может ее получить, если изъявит желание и предоставит необходимую информацию для транспортировки.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 3 августа, Шольц осмотрел газовую турбину, которая сейчас находится на заводе Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре. Он отметил, что она готова для использования.

Канцлер обвинил Россию в задержках с возвращением турбины, которую ранее в обход санкций передала Канада.

"Невыполнение контрактов на поставку газа не имеет никаких технических причин", - сказал Шольц.

Он объяснил, что РФ лишь нужно сказать, что "они хотят получить турбину и предоставить необходимую таможенную информацию для транспортировки".