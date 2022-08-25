Канада передаст Германии еще пять турбин для "Северного потока"
Канада решила передать Германии оставшиеся подсанкционные турбины Siemens для газопровода "Северный поток".
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, передает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
"Канада по прежнему планирует вернуть пять турбин, которые используются в российском газопроводе, несмотря на то, что компания-оператор трубы отказалась принимать турбину, которая уже была возвращена в Германию", - говорится в сообщении.
По словам министра, такое решение было принято по запросу Германии.
В Оттаве утверждают, что Кремль может воспользоваться отказом Канады вернуть турбины, чтобы переложить вину за энергетический кризис в Европе на санкции.
"Канада не хочет давать никаких оправданий Путину, чтобы он продолжал превращать в оружие свой поток энергии в Европу", - отметила Джоли.
Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1. Всего в Канаде находилось шесть таких турбин, которые проходили техобслуживание в Монреале.
Одна из турбин прибыла в Германию, однако в "Газпроме" заявили, что они якобы не могут ее получить.
В компании Siemens позже заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.
27 июля, стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".