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Канада передаст Германии еще пять турбин для "Северного потока"

Новина українською →
Оттава, Четверг 25 августа 2022 10:42
Канада передаст Германии еще пять турбин для "Северного потока" Фото: Канада передаст Германии еще пять турбин для "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канада решила передать Германии оставшиеся подсанкционные турбины Siemens для газопровода "Северный поток".

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, передает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

"Канада по прежнему планирует вернуть пять турбин, которые используются в российском газопроводе, несмотря на то, что компания-оператор трубы отказалась принимать турбину, которая уже была возвращена в Германию", - говорится в сообщении.

По словам министра, такое решение было принято по запросу Германии.

В Оттаве утверждают, что Кремль может воспользоваться отказом Канады вернуть турбины, чтобы переложить вину за энергетический кризис в Европе на санкции.

"Канада не хочет давать никаких оправданий Путину, чтобы он продолжал превращать в оружие свой поток энергии в Европу", - отметила Джоли.

Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1. Всего в Канаде находилось шесть таких турбин, которые проходили техобслуживание в Монреале.

Одна из турбин прибыла в Германию, однако в "Газпроме" заявили, что они якобы не могут ее получить.

В компании Siemens позже заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

27 июля, стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".

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Германия Канада Северный поток
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