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"Газпром" отказывается принимать газовую турбину для "Северного потока"

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Среда 03 августа 2022 19:37
"Газпром" отказывается принимать газовую турбину для "Северного потока" Фото: "Газпром" отказывается принимать газовую турбину для "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В "Газпроме" заявили, что они якобы не могут получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - заявили в компании.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц сегодня заявлял, что Россия может получить газовую турбину, если изъявит желание. Санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова для использования.

Напомним, ранее в компании Siemens заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

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Газпром Российская Федерация Санкции против России
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