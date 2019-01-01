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Россия поднимет цену на газ для Армении

Новости » Политика    01.01.2019 - 10:39
Россия поднимет цену на газ для Армении
Фото: "Газпром Армения" (armenia.gazprom.ru)

Цена на российский газ подорожает на 15 долларов

Российская Федерация повысит цену на газ для Армении с начала 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна в Facebook.

Как сообщается, с начала 2019 года стоимость российского газа для Еревана возрастет на 15 долларов с 150 до 165 долларов за тысячу кубометров.

По словам Пашиняна, тарифы в Армении в 2019 году будут неизменными, потому что власть имеет резервы, чтобы сдержать цены на коммунальные услуги. Также и. о. премьер-министра отметил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не удалось уговорить его не поднимать цену на газ.

 

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Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Понедельник, 31 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ереване (Армения) 25 декабря под посольством Российской Федерации состоялась акция протеста с требованием вывести российские войска с базы близ армянского города Гюмре.

Добавим, что по словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, в начале 2019 года начнутся судебные заседания по взысканию активов российского "Газпрома" в Нидерландах и Британии.

Отметим, в январе ожидаются газовые переговоры между Украиной и РФ при участии Европейской комиссии. Встреча будет посвящена продлению срока действия контракта на транзит российского газа в страны Европейского союза от 2009 года, который истекает 1 января 2020 года.

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