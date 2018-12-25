В Ереване протестовали с требованием вывести военную базу РФ из Армении

Фото: посольство РФ в Ереване (из открытых источников)

В акции приняли участие около 20 активистов

В столице Армении Ереване активисты сегодня, 25 декабря, устроили акцию под посольством Российской Федерации (РФ) с требованием вывести российскую военную базу из армянского города Гюмре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Как отмечается, около 20 активистов под российским посольством требовали вывести 102-ю российскую военную базу, которая дислоцируется в Гюмре, за убийство местной жительницы Джульетты Гукасян.

Отметим, 57-летняя женщина умерла в больнице после избиения, в убийстве подозревают военного 102-й военной базы РФ.

Участники акции держали в руках плакат "Российская армия, вон из страны", убеждая, что российская военная база является "угрозой для безопасности граждан Армении".

Фото: акция протеста в Ереване (аrmіуа.az)

Приблизиться к зданию самого посольства митингующим не позволила полиция. К участникам из посольства никто не вышел.

После окончания акции тех, кто требовал вывести российскую базу, к посольству пришли около 20 человек с плакатами "Нет антироссийским провокациям в Армении" и "Навеки с Россией".

Напомним, весной 2018 года в Ереване произошли многотысячные антиправительственные протесты.

Протестующие требовали отставки премьер'ер-министра, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.