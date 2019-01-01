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Росія підніме ціну на газ для Вірменії

Новини » Політика    01.01.2019 - 10:39
Росія підніме ціну на газ для Вірменії
Фото: "Газпром Вірменія" (armenia.gazprom.ru)

Ціна на російський газ подорожчає на 15 доларів

Російська Федерація підвищить ціну на газ для Вірменії з початку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна у Facebook.

Як повідомляється, з початку 2019 року вартість російського газу для Єревана зросте на 15 доларів з 150 до 165 доларів за тисячу кубометрів.

За словами Пашиняна, тарифи у Вірменії в 2019 році будуть незмінними, тому що влада має резерви, щоб стримати ціни на комунальні послуги. Також в. о. прем'єр-міністра зазначив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним не вдалося вмовити його не піднімати ціну на газ.

 

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Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Понеділок, 31 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Єревані (Вірменія) 25 грудня під посольством Російської Федерації відбулася акція протесту з вимогою вивести російські війська з бази поблизу вірменського міста Ґюмрі.

Додамо, що за словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, на початку 2019 року розпочнуться судові засідання по стягненню активів російського "Газпрому" в Нідерландах і Британії.

Відзначимо, в січні очікуються газові переговори між Україною і РФ за участю Європейської комісії. Зустріч буде присвячена продовженню терміну дії контракту на транзит російського газу до країн Європейського союзу від 2009 року, який закінчується 1 січня 2020 року.

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