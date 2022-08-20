Росія планує звинуватити Україну в застосуванні хімічної зброї
В тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння. Москва готується звинуватити Україну в нібито застосуванні хімічної зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
В госпіталізованих окупантів під час обстеження було нібито виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу "В".
Росія, зі свого боку, почала готувати документи, які нібито підтверджуються результатами аналізів, аби звинуватити Україну в "хімічному тероризмі".
Зазначається, що Росія також почала розслідування щодо отруєння бойовими отруйними речовинами гауляйтера Володимира Сальдо.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те що колаборант Сальдо потрапив до лікарні. Через деякий час стало відомо, що гауляйтер Херсона перебуває в медикаментозній комі. Ще пізніше, на початку серпня, в Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку.
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