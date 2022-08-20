Росія планує звинуватити Україну в застосуванні хімічної зброї

В тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові з ознаками отруєння. Москва готується звинуватити Україну в нібито застосуванні хімічної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

Зазначається, що Росія також почала розслідування щодо отруєння бойовими отруйними речовинами гауляйтера Володимира Сальдо.

Росія, зі свого боку, почала готувати документи, які нібито підтверджуються результатами аналізів, аби звинуватити Україну в "хімічному тероризмі".

В госпіталізованих окупантів під час обстеження було нібито виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу "В".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те що колаборант Сальдо потрапив до лікарні. Через деякий час стало відомо, що гауляйтер Херсона перебуває в медикаментозній комі. Ще пізніше, на початку серпня, в Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку.

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