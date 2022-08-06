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Сальдо идет на поправку. Московские врачи раскрыли настоящий диагноз

Новина українською →
Херсон, Суббота 06 августа 2022 14:53
Сальдо идет на поправку. Московские врачи раскрыли настоящий диагноз Фото: московские врачи раскрыли настоящий диагноз (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталия Гурковская

Главного гауляйтера Херсона Владимира Сальдо отравили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

В Telegram-канале сообщается, что предполагаемый диагноз Сальдо - "отравление неизвестным веществом".

Среди других вариантов, как добавляют в Telegram-канале - энцефалопатия неясного генеза.

"Сейчас он на ИВЛ в НИИ им. Склифосовского. Ему становится лучше - он периодически просыпается", - говорится в сообщении.

Сальдо поступил в клинику в 2:20 ночи. В палату к нему никого не пускают. Сальдо подключили к ИВЛ, но уже сегодня, скорее всего, его отключат. Состояние гауляйтера оценивают как стабильное.

Как сообщалось, Сальдо находится в медикаментозной коме. Накануне коллаборанта госпитализировали.

Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Сальдо попал в больницу. Его госпитализация может быть связна с онкологическими проблемами.

Ранее российская пропаганда распространила информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, который предал Украину и сейчас служит оккупантам.

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Владимир Сальдо
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