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Россия перебросила в оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - разведка

Новости » Происшествия     27.03.2020 - 15:28
Россия перебросила в оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - разведка
Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

На оккупированные территорий поступают материально-технические средства военного назначения

РФ продолжает поставки боевикам на Донбассе материалов военного назначения, так от начала месяца было доставлено более 30 вагонов с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается в Главном управление разведки Министерства обороны Украины, с начала марта на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

Также на оккупированные территории под видом гуманитарной помощи поступают материально-технические средства военного назначения, в том числе средства связи и комплектующих к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружение боевых машин.

Напомним, сегодня, 27 марта, боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции.

Также отметим, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО.

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