На Донбассе сутки прошли без потерь

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики выпустили 51 мину

На Донбассе 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что бойовиви вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя.

Защитников Талаковки обстреляли из гранатометов различных систем, а вблизи Славного вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских военных неподалеку от Авдеевки. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных неподалеку от Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения вооруженных провокаций противника.

"Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет", - отметили в штабе.

Также сообщается, что заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 марта, на Донбассе режим "тишины" вооруженными формированиями Российской Федерации был нарушен девять раз. Потерь среди украинских военных не было.

Отметим, что в рамках борьбы с коронавирусом на Донбассе началось превентивное массовое тестирование военных на коронавирус.