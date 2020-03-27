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Росія перекинула на окупований Донбас більше 30 вагонів з боєприпасами, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     27.03.2020 - 15:28
Росія перекинула на окупований Донбас більше 30 вагонів з боєприпасами, - розвідка
Ілюстративне фото (ICRC Ukraine)

До окупованих територій надходять матеріально-технічні засоби військового призначення

РФ продовжує постачання бойовикам на Донбасі матеріалів військового призначення, так від початку місяця було доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється у Головному управління розвідки Міністерства оборони України, з початку березня на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях з РФ доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тон пального для техніки, більше 10 одиниць танків і бойових машин піхоти.

Також до окупованих територій під виглядом гуманітарної допомоги надходять матеріально-технічні засоби військового призначення, у тому числі засобів зв’язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції.

Також зазначимо, що трьохстороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у режимі відеоконференції обговорила питання обміну полоненими з ОРДЛО.

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції ОРДО пропонують обмін полоненими за формулою "10 на 8"
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