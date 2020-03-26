ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Контактная группа обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО

Новости » Политика     26.03.2020 - 21:48
Контактная группа обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО
Фото: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма (РБК-Украина)

Продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, среди ключевых вопросов, которые были нарушены украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила преданность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации относительно следующих участков разведение сил и средств, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии.

"Во время заседания никаких документов подписано не было", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращение украинских заложников с ОРДЛО может произойти в течение двух месяцев. Об этом говорили участники Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Кроме того, украинская сторона внесла в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала ТКГ список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Глава государства отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

Резников назвал темы заседания ТКГ по Донбассу Решение о создании консультативного совета с ОРДЛО еще не принято, - Резников
Новости Украины обмен пленнымиКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь