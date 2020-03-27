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Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

Новости » Происшествия     27.03.2020 - 14:35
Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевых потерь в результате обстрелов противника нет

Сегодня, 27 марта, боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает прес-служба Министерства обороны.

Как сообщается, с начала суток враг трижды нарушил режим тишины в донецком направлении. Первый обстрел украинских позиций произошел вблизи Талаковки, где боевики выпустили 6 мин 82 калибра и использовали станковый противотанковый гранатомет.

Также враг вел обстрел в районе Павлополя используя 82 мм миномет, автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрел велся и неподалеку Песков по позициям украинских военных, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как отмечается, боевых потерь в результате обстрелов противника нет.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО.

Также 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе, боевых потерь с украинской стороны не было.

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