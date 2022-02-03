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Россия перебросила в Белоруссию ракетный комплекс С-400

Автор: Мария Кучерявец

Россия направила в Белоруссию систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Зенитный ракетный комплекс С - 400" Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Указано, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно РФ уже отправляла в Белоруссию два дивизиона ракетных комплексов С-400.

Ранее стало известно, что РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.

Отдельно, первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях уже прибыли в Беларусь.

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