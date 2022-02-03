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Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс С-400

Автор: Марія Кучерявець

Росія направила до Білорусі систему протиповітряної оборони (ППО) далекої дії С-400 "Тріумф". Очікується, що вона заступить на бойове чергування на полігоні під Брестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу, задіяний у перевірці сил реагування Союзної держави, прибув до Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зі станції розвантаження російські військові зроблять марш на штатній техніці на полігон у Брестській області.

"По прибуттю до місць виконання навчальних завдань російські розрахунки зенітного ракетного комплексу С-400 проведуть інженерне обладнання та маскування стартових позицій, технічне обслуговування техніки і заступлять на бойове чергування з ППО у складі єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно РФ вже відправляла до Білорусі два дивізіони ракетних комплексів С-400.

Раніше стало відомо, що РФ та Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого.

Зокрема, перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях вже прибули до Білорусі.

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