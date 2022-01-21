Россия направила на "учения" в Беларусь два дивизиона ракетных комплексов С-400

Российская Федерация направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь. "Учения", как ожидается, продлятся с 10 по 20 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс ".

Российское агентство также опубликовало видео, на котором можно увидеть, как российские военные грузят ракетные комплексы на железнодорожные платформы и отправляют, как можно предположить, в Белоруссию

"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину. Между тем у Лукашенка назвали такое предположение "набором фантазий и страшилок".

В частности, первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместный "учениях" "Союзная решимость" прибыли в Беларусь уже 18 января.