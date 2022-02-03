Россия перебросила в Белоруссию ракетный комплекс С-400
Россия направила в Белоруссию систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Зенитный ракетный комплекс С - 400" Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Указано, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.
"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - добавляют в сообщении.
Напомним, недавно РФ уже отправляла в Белоруссию два дивизиона ракетных комплексов С-400.
Ранее стало известно, что РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.
Отдельно, первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях уже прибыли в Беларусь.