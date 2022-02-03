ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия перебросила в Белоруссию ракетный комплекс С-400

Новина українською →
Беларусь, Четверг 03 февраля 2022 09:11
Россия перебросила в Белоруссию ракетный комплекс С-400 Фото: Россия перебросила в Белоруссию ракетный комплекс С-400 (doblest.club)
Автор: Мария Кучерявец

Россия направила в Белоруссию систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Зенитный ракетный комплекс С - 400" Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Указано, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно РФ уже отправляла в Белоруссию два дивизиона ракетных комплексов С-400.

Ранее стало известно, что РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.

Отдельно, первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях уже прибыли в Беларусь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"