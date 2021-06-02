Россия отвела от границы Украины всего 10 тысяч военных, - Зеленский
Президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на свои заявления, фактически не отвела войска от границы с Украиной. По информации главы государства, от украинской границы ушли всего 10 тысяч российских военных.
Об этом сообщил Офис президента.
Зеленский рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины, а также вдоль украинской границы все еще наблюдается концентрация российских войск. Кроме того, Россия перебросила к границе с Украиной и в оккупированный Крым дополнительную авиацию и военную технику.
"То есть Россия лишь на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. Всего отведено лишь около 10 тысяч военных", - сказал президент.
Напомним, до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия оставила вблизи украинских границ десятки тысяч военных.
Кроме того, глава государства говорил, что Россия может в любой момент прибегнуть к эскалации конфликта с Украиной. Зеленский предполагал, что конфликт может обостриться в сентябре.