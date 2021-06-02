ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия отвела от границы Украины всего 10 тысяч военных, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 18:33
Россия отвела от границы Украины всего 10 тысяч военных, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на свои заявления, фактически не отвела войска от границы с Украиной. По информации главы государства, от украинской границы ушли всего 10 тысяч российских военных.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины, а также вдоль украинской границы все еще наблюдается концентрация российских войск. Кроме того, Россия перебросила к границе с Украиной и в оккупированный Крым дополнительную авиацию и военную технику.

"То есть Россия лишь на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. Всего отведено лишь около 10 тысяч военных", - сказал президент.

Напомним, до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия оставила вблизи украинских границ десятки тысяч военных.

Кроме того, глава государства говорил, что Россия может в любой момент прибегнуть к эскалации конфликта с Украиной. Зеленский предполагал, что конфликт может обостриться в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Крым граница с РФ войска РФ
NEWS
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО