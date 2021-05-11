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Зеленский: мы не фиксируем уменьшение войск РФ на границе с Украиной

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 11:27
Зеленский: мы не фиксируем уменьшение войск РФ на границе с Украиной Фото: уменьшения войск РФ у границ не фиксируется (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины. Незначительный отвод произошел у оккупированного Крыма, откуда ушло 3,5 тысячи российских войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

"Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. человек военного контингента (России) пошли назад, но только те, кто были на территории временно оккупированного Крыма. Больше отвода мы не видим", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас не наблюдается отвод войск РФ от украинских границ.

"Что касается контингента и техники на границах Украины и России. Мы уменьшения там не фиксируем, увеличения также не фиксируем. Очень медленно они отходят назад", - добавил президент.

Ранее Зеленский отмечал, что из оккупированного Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Поэтому угроза с оккупированных территорий и со стороны границ остается. При этом он заявил об уменьшении количества снайперских выстрелов на востоке Украины.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что у границ Украины сейчас сконцентрировано 80 тысяч российских солдат.

Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику.

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