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Росія відвела від кордону України всього 10 тисяч військових, - Зеленський

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Київ, Середа 02 червня 2021 18:33
Росія відвела від кордону України всього 10 тисяч військових, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, попри свої заяви, фактично не відвела війська від кордону з Україною. За інформацією глави держави, від українського кордону пішли всього 10 тисяч російських військових.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський розповів, що на тимчасово окупованих територіях України, а також вздовж українського кордону все ще спостерігається концентрація російських військ. Крім того, Росія перекинула до кордону з Україною та в окупований Крим додаткову авіацію та військову техніку.

"Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових", - сказав президент.

Нагадаємо, до цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Росія залишила біля українських кордонів десятки тисяч військових.

Крім того, глава держави говорив, що Росія може в будь-який момент вдатися до ескалації конфлікту з Україною. Зеленський припускав, що конфлікт може загостритися у вересні.

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