Росія відвела від кордону України всього 10 тисяч військових, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, попри свої заяви, фактично не відвела війська від кордону з Україною . За інформацією глави держави, від українського кордону пішли всього 10 тисяч російських військових.

Зеленський розповів, що на тимчасово окупованих територіях України, а також вздовж українського кордону все ще спостерігається концентрація російських військ. Крім того, Росія перекинула до кордону з Україною та в окупований Крим додаткову авіацію та військову техніку.

"Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових", - сказав президент.