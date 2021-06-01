ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский сообщил, когда может начаться полномасштабная война Украины и России

Новина українською →
Киев, Вторник 01 июня 2021 10:39
Зеленский сообщил, когда может начаться полномасштабная война Украины и России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября, а именно до 12-16 сентября.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них - "прорубить коридор" в оккупированный ею Крым. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса.

"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важных геополитической и оборонной сделках.

"После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация, и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны... Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил Зеленский.

По его словам, до начала учений "Запад-2021" ситуация у границ Украины будет опасной.

"Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября", - заявил он.

Напомним, Зеленский рассказал, планирует ли Украина применять пятую статью НАТО.

Также президент Украины предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Российская Федерация Украина война
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе