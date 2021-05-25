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Россия оставила возле украинских границ десятки тысяч военных, - Столтенберг

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Женева, Вторник 25 мая 2021 12:49
Россия оставила возле украинских границ десятки тысяч военных, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных. Также Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.

Об этом генсек НАТО заявил на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

По его словам, РФ отвела только часть военных от украинских границ.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также заявил об агрессивной модели действий РФ в Черном море. Это, по его словам, вызывает серьезное беспокойство. Он добавил, что НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров альянса.

Напомним, в России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не готова пойти на полномасштабную агрессию против Украины, но если это произойдет, может начаться мировая война.

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