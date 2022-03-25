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Россия ошиблась насчет Одессы, - Труханов

Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Городской глава Одессы Генадий Труханов заявил, что Россия ошиблась насчет Одессы. Поскольку российские власти смотрели на высокие рейтинги партии ОПЗЖ, которая ориентируется на РФ.

Об этом Труханов рассказал в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Одесса - это интеркультурная столица Украины, где более 130 национальностей и все религиозные конфессии.

"Мы хорошо знаем свою историю. А они, наверное, ее плохо знают. Указ об основании нашего города был подписан Екатериной II, последующим шагом было строительство нашего города. А строила его практически вся Европа - французы, итальянцы, голландцы, греки открыли наш город. Об этом нужно знать, а не вырывать слова из истории", - заявил Труханов.

Мэр Одессы подчеркнул, что власти РФ допустили ошибку, поскольку за месяц войны ни один украинский город не встречал российские войска с хлебом и солью или цветами.

"С Одессой у России произошла ошибка и переоценка возможностей. Да, возможно, они смотрели на достаточно высокие рейтинги ОПЗЖ, которая ориентировалась и ориентируется на Россию. Но в этом как раз и просчет. Одно дело – быть оппозиционной партией и заниматься политикой. И совсем другое – устраивать государственные перевороты и способствовать оккупации страны. И пускай они на меня не обижаются, но сегодня мы видим тотальный выход депутатов из этой партии, потому что они понимают разницу", - заявил Труханов.

Напомним, ранее Труханов рассказал, как Одесса готовится давать отпор оккупантам.

Также мэр Одессы оценил возможность нападения на город со стороны Приднестровья.

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Геннадий ТрухановОдессаВойна России против Украины