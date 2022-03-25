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"Лакомый кусочек для них": Труханов рассказал, как Одесса готовится давать отпор оккупантам

Новина українською →
Одесса, Пятница 25 марта 2022 08:29
"Лакомый кусочек для них": Труханов рассказал, как Одесса готовится давать отпор оккупантам Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Городской глава Одессы Генадий Труханов сообщил, что в городе сейчас обстановка спокойная и напряженная. Жители города ожидают нападения со стороны российских оккупантов.

Об этом Труханов рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы понимаем, что в планах врага Одесса занимает отдельное место. Это такой себе лакомый кусок для них. Они очень хотят захватить Одессу, но этого не будет, потому что и мы подготовились, и наши Вооруженные силы подготовили оборону", - заявил он.

Мэр Одессы сообщил, что власти города провели соцопрос, согласно которому более 90% жителей города считают вторжение России в Украину - войной, а не спецоперацией.

"Это широкомасштабная война, в которой убивают мирное население, уничтожают наши города и инфраструктуру. Более 90% одесситов это четко понимают. Как говорят у нас в Одессе: у нас такое не едят. Имею в виду эти сказки, которые рассказывают в России", - добавил он.

В то же время мэр Одессы сообщил, что в результате недавнего обстрела города с моря пострадал один человек.

"Два дня назад обстреляли с моря частный сектор, дачи. Слава Богу, никто не погиб. Один человек получил легкие ранения. Но сам факт, что стреляли. Ведь это же не ракеты прилетели, а снаряды. И наверняка с той артиллерийской системы, с которой их выпускали, наводчики видели, куда они стреляют, что рядом не военные объекты. И вот этот цинизм и вранье больше всего раздражает – насколько они все искажают, лгут, прежде всего, своему народу", - заявил Труханов.

Труханов также сообщил, что для защиты города построены баррикады и установлены противотанковые ежи. Также местные власти, рассказал городской глава Одессы, формируют стратегические запасы продуктов длительного хранения, заготавливают стратегические запасы медикаментов и горюче-смазочных материалов.

"Также наращиваем наши возможности по замене электроснабжения, то есть альтернативные источники в виде генераторов. В первую очередь, мы устанавливаем их в медицинских учреждениях, в социальных объектах. Уже практически все подготовлено. И кроме того, на всякий случай готовим запасы дизельных генераторов", - сообщил мэр Одессы.

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