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Труханов оценил возможность нападения на Одессу со стороны Приднестровья

Новина українською →
Одесса, Пятница 25 марта 2022 08:52
Труханов оценил возможность нападения на Одессу со стороны Приднестровья Фото: Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что военные и местные власти не исключают, что российские войска могут напасть на город со стороны Приднестровья. Поскольку на границе с Одессой находится группировка войск оккупантов.

Об этом Труханов рассказал в интервью РБК-Украина.

Труханов заявил, что у властей города есть опасения, что Одессу могут окружить как с моря, так и с суши.

"Я рассуждаю тактически, как рассуждают военные. У нас есть опасения - об этом, в частности, говорят военные и эксперты - что Одессу могут окружить. Это, во-первых, с моря подойти флотом. Во-вторых, если прорвут оборону со стороны Вознесенска и Николаева", - заявил городской глава Одессы.

При этом он выразил уверенность, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, потому что Вооруженные силы сражаются стойко. Он также добавил, что не исключают, что город могут взять в кольцо, если российские войска двинутся с Приднестровья.

"И, конечно же, с точки зрения военной науки врагу было бы на руку открыть еще одно направление – с Приднестровья. И таким образом с трех сторон окружить Одессу – атаковать наши оборонительные позиции, линию обороны и взять Одессу в кольцо. Поэтому мы не исключаем, и военные не исключают, что это возможно, поскольку на границе с нами находится группировка войск России в Приднестровье", - заявил Труханов.

Напомним, ранее Труханов рассказал, как Одесса готовится давать отпор оккупантам.

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