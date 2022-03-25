Росія помилилася щодо Одеси, - Труханов

Він підкреслив, що Одеса - це інтеркультурна столиця України, де понад 130 національностей і всі релігійні конфесії.

"Ми добре знаємо свою історію. А вони, напевно, її погано знають. Указ про заснування нашого міста був підписаний Катериною II, наступним кроком було будівництво нашого міста. А будувала його практично вся Європа - французи, італійці, голландці, греки відкрили наше місто. Про це потрібно знати, а не виривати слова з історії", - заявив Труханов.

Мер Одеси підкреслив, що влада РФ допустила помилку, оскільки за місяць війни жодне українське місто не зустрічало російські війська з хлібом і сіллю або квітами.

"З Одесою у Росії сталася помилка і переоцінка можливостей. Так, можливо, вони дивилися на досить високі рейтинги ОПЗЖ, яка орієнтувалася і орієнтується на Росію. Але в цьому якраз і прорахунок. Одна справа - бути опозиційною партією і займатися політикою. І зовсім інше - влаштовувати державні перевороти і сприяти окупації країни. І нехай вони на мене не ображаються, але сьогодні ми бачимо тотальний вихід депутатів з цієї партії, тому що вони розуміють різницю", - заявив Труханов.