Россия, несмотря на заявление об отводе войск, перебросила новое вооружение в Крым, - ОБСЕ

Российская Федерация начала перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крыма. Также Россия активно призывает к своей армии тысячи жителей полуострова.

В частости, Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и техники.