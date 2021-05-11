Баканов о возможном вторжении РФ в Украину: не стоит забывать про Беларусь

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что не стоит забывать о Беларуси на фоне возможного вторжения Российской Федерации . По его словам, Минск является союзником Москвы.

Об этом Баканов заявил во время выступления на форуме "Украина 30" .

"Недавно, когда у границ увеличилась концентрация российских войск, мы почувствовали, что действуют другие правила. Сегодня ситуация стабилизировалась, но Россия отвела лишь часть своих войск. Угроза никуда не делась", - заявил Баканов.

По его словам, боевой и численный состав группировок РФ вдоль украинской границы составляет около 100 тысяч человек.

"Можем выделить 5 основных направлений. Но не стоит забывать Беларусь, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину", - добавил глава СБУ.