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Баканов о возможном вторжении РФ в Украину: не стоит забывать про Беларусь

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 14:11
Баканов о возможном вторжении РФ в Украину: не стоит забывать про Беларусь Фото: глава СБУ Иван Баканов (пресс-служба СБУ)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что не стоит забывать о Беларуси на фоне возможного вторжения Российской Федерации. По его словам, Минск является союзником Москвы.

Об этом Баканов заявил во время выступления на форуме "Украина 30".

"Недавно, когда у границ увеличилась концентрация российских войск, мы почувствовали, что действуют другие правила. Сегодня ситуация стабилизировалась, но Россия отвела лишь часть своих войск. Угроза никуда не делась", - заявил Баканов.

По его словам, боевой и численный состав группировок РФ вдоль украинской границы составляет около 100 тысяч человек.

"Можем выделить 5 основных направлений. Но не стоит забывать Беларусь, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину", - добавил глава СБУ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не фиксирует уменьшение войск РФ на границе.

Зеленский считает, что РФ не готова пойти на полномасштабную агрессию против Украины, но если это произойдет, может начаться мировая война.

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Новости Украины Политика Беларусь агрессия РФ вторжение Иван Баканов
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